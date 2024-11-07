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Состоялось первое заседание по реализации "Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов"

Состоялось первое заседание по реализации "Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов" 13:09
Инфраструктура
7 ноября 2024 г. 13:38
Состоялось первое заседание по реализации Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов

В Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) состоялось первое заседание по определению таблицы индикаторов оценки реализации "Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов".

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в заседании приняли участие представители различных министерств и агентств, включая Государственного агентства водных ресурсов, Министерства экологии и природных ресурсов, ОАО "Азерэнержи" и др.

Участникам представили образец для формирования таблицы индикаторов, необходимой для мониторинга реализации стратегии.

На встрече обсуждались организация процесса исполнения, координации, предстоящие задачи и создание специального модуля. Также состоялось онлайн-совещание с Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики.

Обсуждения по данным вопросам будут продолжены на последующих заседаниях.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya”nın icrasına dair ilk iclas keçirilib

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