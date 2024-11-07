В связи с COP29 и праздничными днями AYNA будет работать в усиленном режиме

В рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) создан штаб для оперативного решения возникающих вопросов и эффективного обмена информацией.

В рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) создан штаб для оперативного решения возникающих вопросов и эффективного обмена информацией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

"В связи с Днем Победы 8 ноября и Днем Государственного флага 9 ноября для обеспечения населения качественными транспортными услугами с 7 по 13 ноября все автовокзалы и автостанции на территории республики будут работать в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

AYNA дало указания всем автовокзалам и автостанциям обеспечить бесперебойное и безопасное движение междугородних и межрайонных перевозчиков, продажу билетов через кассы по утвержденным тарифам, предотвращение возможной плотности пассажиропотока и строгое соблюдение графиков движения автобусов.

"Для предотвращения плотности пассажиропотока будет обеспечен выпуск необходимого количества дополнительных автобусов на линии", - отмечает AYNA.