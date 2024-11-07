Госслужба по вопросам имущества провела кадастровые работы на более 150 тыс. га в Агдеринском районе

Госслужба по вопросам имущества провела кадастровые работы на более 150 тыс. га в Агдеринском районе

Государственная служба по вопросам имущества Азербайджана в рамках восстановления земельного кадастра на освобожденных территориях провела полевые измерительные и исследовательские работы на территории более 153 516 га в Агдеринском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В рамках земельно-кадастровых работ на 2024 год в районе запланированы землеустроительные работы на 166 091 га, полевые почвенные исследования на 134 704 га, а также геоботанические исследования. Это позволит уточнить объем и состав земельных ресурсов региона в соответствии с их целевым назначением.

"С использованием современных приборов специалисты определяют координаты разрушенных населенных пунктов, сельскохозяйственных, лесных и других земель, фиксируя все компоненты в их границах. Полевые измерения проводятся с помощью GPS через непрерывно действующие станции AzPOS.

Результаты почвенных и геоботанических исследований вносятся в единую электронную информационную систему кадастрового учета земель. Электронный кадастровый учет количественных и качественных показателей земель на освобожденных территориях позволит сформировать единый государственный кадастр недвижимости, повысить эффективность использования и охраны земель, обеспечить эффективное управление земельными ресурсами", - заявили в Госслужбе.