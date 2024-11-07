О нас

Госслужба по вопросам имущества провела кадастровые работы на более 150 тыс. га в Агдеринском районе

Госслужба по вопросам имущества провела кадастровые работы на более 150 тыс. га в Агдеринском районе Госслужба по вопросам имущества провела кадастровые работы на более 150 тыс. га в Агдеринском районе
Инфраструктура
7 ноября 2024 г. 11:36
Госслужба по вопросам имущества провела кадастровые работы на более 150 тыс. га в Агдеринском районе

Государственная служба по вопросам имущества Азербайджана в рамках восстановления земельного кадастра на освобожденных территориях провела полевые измерительные и исследовательские работы на территории более 153 516 га в Агдеринском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В рамках земельно-кадастровых работ на 2024 год в районе запланированы землеустроительные работы на 166 091 га, полевые почвенные исследования на 134 704 га, а также геоботанические исследования. Это позволит уточнить объем и состав земельных ресурсов региона в соответствии с их целевым назначением.

"С использованием современных приборов специалисты определяют координаты разрушенных населенных пунктов, сельскохозяйственных, лесных и других земель, фиксируя все компоненты в их границах. Полевые измерения проводятся с помощью GPS через непрерывно действующие станции AzPOS.

Результаты почвенных и геоботанических исследований вносятся в единую электронную информационную систему кадастрового учета земель. Электронный кадастровый учет количественных и качественных показателей земель на освобожденных территориях позволит сформировать единый государственный кадастр недвижимости, повысить эффективность использования и охраны земель, обеспечить эффективное управление земельными ресурсами", - заявили в Госслужбе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdərədə 154 min hektara yaxın ərazidə çöl-ölçmə işləri həyata keçirilib

Другие новости из категории

В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
7 ноября 2024 г. 08:24
Участникам COP29 предоставили бесплатный проезд в метро, автобусах и на ж/д транспорте
Участникам COP29 предоставили бесплатный проезд в метро, автобусах и на ж/д транспорте
6 ноября 2024 г. 21:20
Транспортно-пересадочный узел 28 мая начинает работу с завтрашнего дня
Транспортно-пересадочный узел "28 мая" начинает работу с завтрашнего дня
6 ноября 2024 г. 18:47
В праздничные дни Бакинский международный автовокзальный комплекс перейдет на усиленный режим работы
В праздничные дни Бакинский международный автовокзальный комплекс перейдет на усиленный режим работы
6 ноября 2024 г. 17:47
Скорой помощи разрешат движение по полосам COP29
Скорой помощи разрешат движение по полосам COP29
6 ноября 2024 г. 16:30
МЧС и Бакметрополитен разработали совместный План мероприятий на период COP29
МЧС и Бакметрополитен разработали совместный План мероприятий на период COP29
6 ноября 2024 г. 16:16
Волонтеры на COP29 будут работать на 10 станциях метро
ФотоВолонтеры на COP29 будут работать на 10 станциях метро
6 ноября 2024 г. 16:10
В праздничные дни в режим работы Бакинского метрополитена внесут изменения
В праздничные дни в режим работы Бакинского метрополитена внесут изменения
6 ноября 2024 г. 15:59
Станции Бакинского метро откроются на час раньше в первые дни конференции COP29
Станции Бакинского метро откроются на час раньше в первые дни конференции COP29
6 ноября 2024 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi