Госагентство приступает к реализации карт для проезда по платной автодороге

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступает к реализации карты Sürətli Keçid Kartı для проезда по платной автомобильной дороге Баку-Губа-госграница с Россией.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.
Карту можно приобрести в центрах ASAN xidmət в Сумгайыте, Губе и Баку, а также в пункте продаж на 45-м километре автодороги Баку-Губа-госграница с Российской Федерацией, а также в пункте оплаты проезда Худат-Гусар (последний пункт платной дороги).
Для приобретения карты гражданам необходимо предъявить удостоверение личности и свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт).
Правила пользования картой и дополнительная информация доступны на сайтах www.tollroad.az или www.odenisliyol.az. Пополнить баланс карты можно в точках продаж или онлайн.