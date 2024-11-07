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Госагентство приступает к реализации карт для проезда по платной автодороге

Госагентство приступает к реализации карт для проезда по платной автодороге Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступает к реализации карты Sürətli Keçid Kartı для проезда по платной автомобильной дороге Баку-Губа-госграница с Россией.
Инфраструктура
7 ноября 2024 г. 15:11
Госагентство приступает к реализации карт для проезда по платной автодороге

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступает к реализации карты Sürətli Keçid Kartı для проезда по платной автомобильной дороге Баку-Губа-госграница с Россией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Карту можно приобрести в центрах ASAN xidmət в Сумгайыте, Губе и Баку, а также в пункте продаж на 45-м километре автодороги Баку-Губа-госграница с Российской Федерацией, а также в пункте оплаты проезда Худат-Гусар (последний пункт платной дороги).

Для приобретения карты гражданам необходимо предъявить удостоверение личности и свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт).

Правила пользования картой и дополнительная информация доступны на сайтах www.tollroad.az или www.odenisliyol.az. Пополнить баланс карты можно в точках продаж или онлайн.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ödənişli yoldan istifadə üçün “Sürətli Keçid Kartları”nın satışına başlanılır

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