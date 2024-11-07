Ремонт судов позволяет ASCO сэкономить 2-3% топлива

В судоремонтных и строительных заводах ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), таких как завод "Зых" и судоремонтный завод "Бибиэйбат", регулярно внедряются новые подходы и инновационные решения, направленные на достижение глобальных

В судоремонтных и строительных заводах ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), таких как завод "Зых" и судоремонтный завод "Бибиэйбат", регулярно внедряются новые подходы и инновационные решения, направленные на достижение глобальных целей, таких как охрана морских экосистем и снижение выбросов углерода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

С учетом этого принципа и требований международных конвенций и классификационных обществ, соблюдение норм осуществляется как при доковом, так и капитальном ремонте судов транспортного и специализированного офшорного флота ASCO в определенные временные периоды.

В целом все материалы, закупаемые для ремонта, выбираются в соответствии с экологическими нормами, при этом особое внимание уделяется их энергоэффективности.

Для минимизации воздействия на окружающую среду в процессе эксплуатации судов в рамках ремонта проводится очистка их корпусов, замена основных и вспомогательных двигателей на современные, с меньшим уровнем выбросов. Только в 2022–2023 годах было очищено 180 корпусов судов, закуплено и установлено 33 вспомогательных и 7 основных двигателей.

Для достижения экономии энергии, в частности, для снижения нагрузки на двигатели, большое значение придается регулярной очистке подводной части судов, замене осветительных систем на светодиодные лампы, а также полировке гребных винтов.

Каждая из этих мер позволяет сэкономить 2-3% топлива во время эксплуатации судна и способствует общему снижению выбросов.

ASCO также контролирует эффективную систему управления отходами в сфере судоремонта, обеспечивая минимизацию отходов, их переработку и надлежащую утилизацию, возникающую в процессе ремонта.

"Азербайджанское Каспийское морское пароходство" проводит постоянные исследования и оценки, направленные на сокращение расхода топлива и выбросов в результате ремонта. В будущем планируется применение различных подходов, таких как очистка корпуса судна с использованием специального роботизированного оборудования.