Генплан Баку согласован с соответствующими госструктурами

Завершена работа по согласованию проекта Генерального плана Баку на 2020-2040 годы с соответствующими государственными структурами.

Завершена работа по согласованию проекта Генерального плана Баку на 2020-2040 годы с соответствующими государственными структурами.

Как передает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2021 год.

В документе также говорится, что в прошлом году Государственный комитет градостроительства и архитектуры продолжил работу по подготовке генпланов городов Гянджа, Геранбой, Гедабек, Астара, Делимамедли, Говлар, Гейтепе.

Напомним, что предварительная версия Генерального плана Баку была представлена общественности 9 октября 2020 года. Проект охватывает всю административную территорию столицы площадью 213 500 га и включает в себя основные приоритеты развития города на ближайшие 20 лет.