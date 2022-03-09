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Генплан Баку согласован с соответствующими госструктурами

Генплан Баку согласован с соответствующими госструктурами Завершена работа по согласованию проекта Генерального плана Баку на 2020-2040 годы с соответствующими государственными структурами.
Инфраструктура
9 марта 2022 г. 16:28
Генплан Баку согласован с соответствующими госструктурами

Завершена работа по согласованию проекта Генерального плана Баку на 2020-2040 годы с соответствующими государственными структурами.

Как передает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2021 год.

В документе также говорится, что в прошлом году Государственный комитет градостроительства и архитектуры продолжил работу по подготовке генпланов городов Гянджа, Геранбой, Гедабек, Астара, Делимамедли, Говлар, Гейтепе.

Напомним, что предварительная версия Генерального плана Баку была представлена общественности 9 октября 2020 года. Проект охватывает всю административную территорию столицы площадью 213 500 га и включает в себя основные приоритеты развития города на ближайшие 20 лет.

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