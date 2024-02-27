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Гайдар Абдикеримов: Цифровизация расширит возможности Среднего коридора

Гайдар Абдикеримов: Цифровизация расширит возможности Среднего коридора Цифровизация Среднего коридора является важным аспектом, способствующим дальнейшему развитию и расширению данного маршрута. 
Инфраструктура
27 февраля 2024 г. 12:32
Гайдар Абдикеримов: Цифровизация расширит возможности Среднего коридора

Цифровизация Среднего коридора является важным аспектом, способствующим дальнейшему развитию и расширению данного маршрута.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" Гайдар Абдикеримов заявил на региональном мероприятии по Среднему коридору в Грузии.

По его словам, с учетом данного фактора вопросу цифровизации уделяется особое внимание.

"Средний коридор можно рассматривать как постоянно растущий и развивающийся живой организм. Он продолжает оставаться в динамике развития, что свидетельствует об успешности этого международного транспортного маршрута", - отметил Абдикеримов.

Абдикеримов подчеркнул, что по Среднему коридору в настоящий момент транспортируется около 80 тыс. контейнеров в год, однако есть возможность увеличить пропускную способность до 111 тыс. контейнеров в будущем.

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Версия на азербайджанском языке Qaydar Abdikerimov: "Orta Dəhlizlə konteyner daşımaları 111 minə çatdırıla bilər"

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