​Французская компания построит четвертый отрезок железной дороги Баку-Беюк Кесик

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" прошла встреча с делегацией французской компании "Bombardier". Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО Надир Азмамедов, председатель ЗАО Джавид Гурбанов рассказал о проектах, реализуемых в железнодорожной сфере страны и предстоящих обязательствах.

На встрече, в рамках проекта Всемирного банка обсудили вопрос проектирования, снабжения и установки сигнализационной системы, включая связь и другие компоненты, соответствующие энергосистеме 25 кВ 50 Гц в железнодорожном коридоре Баку-Беюк Кесик.

Отмечается, что до сих пор компанией-подрядчиком "Bombardier-TransSignalRabitə" (Швейцария-Россия-Азербайджан) подготовлены рабочие проекты по 1, 2 и 3 этапам. На первом этапе работы начаты на отрезке Беюк-Кесик-Гянджа. На 5-ти из 13-ти станций на отрезке Беюк-Кесик-Акстафа проделано около 80% работ, а на 4-ой станции проводятся подготовительные работы. Основная часть кабельных работ 1-ой части завершена.

Компании-подрядчику было рекомендовано увеличить запасы. Ко второму и третьему этапу работ должны приступить одновременно, и в соответствии с условиями контракта, проект должен быть завершен своевременно.