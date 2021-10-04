Фонд возрождения Карабаха начинает финансирование проектов

Начаты технические работы по оказанию финансовой помощи нескольким объектам на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на азербайджано-японском инвестиционном форуме в Баку.
"В настоящее время уточняется сумма выделяемых средств. Это произойдет в ближайшие дни. В том числе будут профинансированы несколько крупных проектов, связанных с экологией. Потому что в Карабахе были уничтожены не только наши исторические памятники, но и памятники природы, наша экология. Уничтожено 10 тысяч гектаров территории, деревьев. В связи с этим мы уже подписали меморандум с Министерством экологии и природных ресурсов. На прошлой неделе несколько крупных компаний Азербайджана выразили желание присоединиться к меморандуму. Эти компании также выделят бюджет", - сказал он.
По словам Гаджиева, также ведутся переговоры с несколькими потенциальными инвесторами: "Эти проекты связаны с альтернативной энергетикой. В ближайшем будущем, после утверждения экономической стратегии, фонд также будет оказывать определенные услуги инвесторам".