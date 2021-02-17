Эксперт: Транзитной функции Грузии ничто не угрожает

У нас очень надежный коридор, такой как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс

Появление новых маршрутов на логистической карте региона не окажет существенного влияния на транзитный потенциал Грузии.

Об этом заявил глава Центра по исследованию транспортных коридоров Грузии Паата Цагареишвили, сообщает грузинское бюро Report.

Эксперт считает, что ввод в эксплуатацию новых железных и автомобильных дорог не создаст препятствий для успешной реализации транзитной функции Грузии: "У нас очень надежный коридор, такой как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, и вскоре грузопотоки из Центральной Азии будут перенаправлены на этот коридор. Грузия также не потеряет грузы, доставляемые из России через контрольно-пропускной пункт "Ларс", поскольку это направление считается самым коротким".

Баку, Москва и Ереван обсуждают возможность строительства железной дороги через Армению. Это направление свяжет Азербайджан с городом Нахчыван, а также Россию с Арменией. Строительство автомагистрали в этом районе также является предметом обсуждения. Рассматривается в том числе возможность соединения Армении и Ирана железной дорогой, проходящей через Нахчыван.