ЕБРР выделит примерно 500 млн долларов на реконструкцию дорожной инфраструктуры Азербайджана

Брюссель. 24 ноября. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержит улучшение дорожной инфраструктуры Азербайджана. Об этом в интервью корреспонденту Report рассказал управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

«ЕБРР рассматривает реализацию крупных проектов в Азербайджане. Банк намерен выделить финансы на обновление автомобильной дороги от Гянджи до «Крастного моста» на границе с Грузией. Мы будем также вкладывать инвестиции в улучшение второстепенных дорог. ЕБРР продолжит работу с малыми и средними компаниями и банками. Общий бюджет на реализацию проектов по дорожной инфраструктуре на 2018 г. варьируется от 300 до 500 млн долларов США", - заявил Малиж.