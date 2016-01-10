Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) поможет Азербайджану в развитии гражданской авиации.

Как передает Report, информация об этом опубликована на веб-сайте агентства.

В частности, по распространившимся данным, Европейское агентство авиационной безопасности получило от Еврокомиссии 5 000 000 долларов, которые должны быть потрачены на поддержку устойчивого развития гражданской авиации Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана.

Данный проект будет задействован в феврале 2016 года, и будет работать последующие четыре года.

В рамках проекта должны быть проведены тренинги, осуществлены развитие менеджмента безопасности и менеджмента администрации гражданской авиации, поддержка реализации существующих авиационных соглашений, работа по международным стандартам безопасности и гармонизация регуляций.