О нас

Движение транспорта на автодороге Баку-Губа будет частично ограничено

Движение транспорта на автодороге Баку-Губа будет частично ограничено Завтра с 08:00 на 21-м километре автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией будет частично ограничено движение транспортных средств по одной дорожной полосе, другие две полосы останутся открытыми для движения.
Инфраструктура
15 ноября 2022 г. 15:25
Движение транспорта на автодороге Баку-Губа будет частично ограничено

Завтра с 08:00 на 21-м километре автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией будет частично ограничено движение транспортных средств по одной дорожной полосе, другие две полосы останутся открытыми для движения.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Причиной ограничения движения на 150-метровом участке дороги является строительство надземного пешеходного перехода.

Агентство просит водителей быть бдительными при проезде через указанную территорию, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakı-Quba avtomobil yolunda nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
11 ноября 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi