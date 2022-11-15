Движение транспорта на автодороге Баку-Губа будет частично ограничено

Завтра с 08:00 на 21-м километре автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией будет частично ограничено движение транспортных средств по одной дорожной полосе, другие две полосы останутся открытыми для движения.

Завтра с 08:00 на 21-м километре автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией будет частично ограничено движение транспортных средств по одной дорожной полосе, другие две полосы останутся открытыми для движения.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Причиной ограничения движения на 150-метровом участке дороги является строительство надземного пешеходного перехода.

Агентство просит водителей быть бдительными при проезде через указанную территорию, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.