Доходы АвтоВАЗа на рынке Азербайджана резко сократились

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Автоэкспорт, который правительство России считает основным средством спасения российского автопрома, пока с задачей не справляется. Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, выручка АвтоВАЗа от экспорта за девять месяцев упала почти вдвое, на 45%, к прошлому году, а его поставки на крупнейший экспортный рынок Казахстана упали на 71%.

Эта тенденция не прошла и мимо рынка Азербайджана. Так, продажи Lada в Азербайджане сократились почти вдвое, до 1,5 тыс. штук, тогда как на авторынке Украины реализация Lada выросла на 108%, до 1,3 тыс. штук, а доля бренда выросла с 2% до 2,9%. Наибольшая динамика роста экспорта у АвтоВАЗа в Европе - регистрации машин выросли на 75%, до 3,1 тыс. штук.

Доходы АвтоВАЗа от экспорта стремительно падают. Общая выручка по этой статье составила 4,27 млрд рублей против 7,77 млрд рублей годом ранее, а доля этих доходов в общей выручке от продаж составила 3,2% против 6,2%.

В отчете АвтоВАЗа говорится, что в случае дальнейшего снижения спроса компания намерена изменить стратегию экспорта.