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Численность населения города Физули достигнет 50 тысяч человек

Численность населения города Физули достигнет 50 тысяч человек Административная территория города Физули достигнет 1943 га, а численность его населения – 50 тысяч человек.
Инфраструктура
12 апреля 2023 г. 16:53
Численность населения города Физули достигнет 50 тысяч человек

Административная территория города Физули достигнет 1943 га, а численность его населения – 50 тысяч человек.

Как сообщает Report, эти цели отражены в Генеральном плане города Физули.

В целях обеспечения комфортных и современных условий жизни предлагается проектирование жилых домов средней и малой этажности, частных домов с приусадебными участками, создание образовательных, медицинских, культурных учреждений и производственных предприятий, рекреационных и зон другого назначения.

В целях обеспечения занятости населения и социальных услуг запланировано строительство 9 обще- и среднеобразовательных учреждений, 13 дошкольных учебных заведений, профессионально-технического училища, музыкальной школы-интерната, больницы, спортивно-оздоровительного комплекса, дома культуры, административного центра, спортивного комплекса, парка Победы и Мемориального парка, 6 квартальных парков и городской площади, экопарка площадью более 150 га.

В генеральном плане применены самые современные градостроительные подходы для обеспечения устойчивого развития города Физули, его строительства на основе умных решений, обеспечения комфортной жизни людей.

Для устойчивого развития до 2030 года определены четыре основных направления: управление, экономика, социальное благосостояние, окружающая среда.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli şəhərinin əhalisi 50 000 nəfərə çatacaq - Baş Plan

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