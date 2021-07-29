О нас
Report Georgia
Аудио новости

Buta Airways увеличивает количество рейсов в Измир

Buta Airways увеличивает количество рейсов в Измир Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways с 30 июля увеличит количество специальных рейсов из Баку в курортный город Турции Измир.
Инфраструктура
29 июля 2021 г. 16:50
Buta Airways увеличивает количество рейсов в Измир

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways с 30 июля увеличит количество специальных рейсов из Баку в курортный город Турции Измир.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Так, в рамках летнего расписания, к ежедневным рейсам по направлению Баку-Измир-Баку три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям) будет добавлен еще один рейс. Тем самым, число рейсов в этом направлении будет доведено до 10 раз в неделю.

В связи с эпидемиологической ситуацией и введенными ограничениями в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – "Стандарт" и "Супер".

В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места в самолете и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте butaairways.az (по тарифам "Супер" и "Стандарт"), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу "Супер"). Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале-1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет. Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт за три часа до регистрации, чтобы заблаговременно пройти все формальности, введенные в связи с пандемией.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Правила въезда в Турцию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/turkey

Пассажиры, которые прилетают в Азербайджан, также рекомендуется ознакомиться с правилами въезда в страну по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan

Азербайджанский лоукостер с 6 декабря прошлого года совершает специальные рейсы в Измир.

Также отметим, что согласно утвержденному Протоколу о поездках с удостоверением личности, подписанного между правительствами Турции и Азербайджана, с 1 апреля 2021 года граждане двух стран могут совершать поездки напрямую, имея при себе лишь удостоверение личности нового образца.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:

• facebook.com/ButaAirways

• instagram.com/ButaAirways

• twitter.com/ButaAirways

• vk.com/ButaAirwaysru

• t.me/ButaAirways

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Buta Airways” İzmirə reyslərin sayını artırır

Самое важное

Дорожная полиция: Надписи на задних стеклах автомобилей незаконны
Дорожная полиция: Надписи на задних стеклах автомобилей незаконны
29 июля 2021 г. 17:25
В Азербайджане выявлено 615 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 615 новых случаев заражения COVID-19
29 июля 2021 г. 17:11
На территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части 
ФотоНа территории Ходжалинского района состоялось открытие новой воинской части 
29 июля 2021 г. 15:40
Парламентские делегации Турции и Пакистана совершили намаз в мечети Юхары Говхар-ага в Шуше
ФотоПарламентские делегации Турции и Пакистана совершили намаз в мечети Юхары Говхар-ага в Шуше
29 июля 2021 г. 14:24
Шуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
ФотоШуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
29 июля 2021 г. 13:42
Джордж Дик: Впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг
Джордж Дик: Впервые в Израиле будет развеваться азербайджанский флаг
29 июля 2021 г. 12:50
Питер Тейс: Необходимо немедленно оказать давление на Ереван
Питер Тейс: Необходимо немедленно оказать давление на Ереван
29 июля 2021 г. 12:36
В Израиле открылось торговое представительство Азербайджана
В Израиле открылось торговое представительство Азербайджана
29 июля 2021 г. 12:32
Минобороны: Азербайджан соблюдает режим прекращения огня в направлении Кельбаджара
Минобороны: Азербайджан соблюдает режим прекращения огня в направлении Кельбаджара
29 июля 2021 г. 11:15
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
29 июля 2021 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi