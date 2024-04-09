Более 9 400 семей получили льготное жилье по проектам MIDA

18:27 В общей сложности 9 444 семьи получили льготное жилье по проектам Государственного агентства жилищного строительства (MIDA).

В общей сложности 9 444 семьи получили льготное жилье по проектам, осуществленным Государственным агентством жилищного строительства (MIDA).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления MIDA Садиг Садыгов на встрече, приуроченной к 8-летию деятельности агентства.

По его словам, за 8 лет своей деятельности Госагентство жилищного строительства реализовало в Баку и регионах в общей сложности 11 проектов по строительству жилых комплексов для имеющих право на льготное жилье.

Он отметил, что по ним построено более 11 000 квартир, 5 школ, 8 детских садов и 1 поликлиника современного типа.