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Более 9 400 семей получили льготное жилье по проектам MIDA 

Более 9 400 семей получили льготное жилье по проектам MIDA  18:27 В общей сложности 9 444 семьи получили льготное жилье по проектам Государственного агентства жилищного строительства (MIDA).
Инфраструктура
9 апреля 2024 г. 19:12
Более 9 400 семей получили льготное жилье по проектам MIDA 

В общей сложности 9 444 семьи получили льготное жилье по проектам, осуществленным Государственным агентством жилищного строительства (MIDA).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления MIDA Садиг Садыгов на встрече, приуроченной к 8-летию деятельности агентства.

По его словам, за 8 лет своей деятельности Госагентство жилищного строительства реализовало в Баку и регионах в общей сложности 11 проектов по строительству жилых комплексов для имеющих право на льготное жилье.

Он отметил, что по ним построено более 11 000 квартир, 5 школ, 8 детских садов и 1 поликлиника современного типа.

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Версия на азербайджанском языке MİDA-nın layihələrindən 9 400-dən çox ailə güzəştli mənzil əldə edib

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