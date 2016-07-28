Boeing отказывается от модели 747

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Американский производитель самолетов корпорация Boeing приостановил производство лайнеров модели 747, считавшейся одной из самых успешных в истории компании.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, причиной называется снижение продаж модели.

В финансовой отчетности компании указывается, что в связи со снижением числа заказов и темпов роста авиаперевозок ниже прогнозируемого уровня компания отказалась от планов вернуться к производству одного Boeing 747 в месяц начиная с 2019 года. С сентября Boeing собирается выпускать всего шесть самолетов в год, два из которых, по всей видимости, будут отправлены для обслуживания президента США.

В компании указали, что если не будет достаточного числа заказов на эту машину, это приведет к дополнительным потерям.

Как сообщает The Wall Street Journal, проблемы с продажами Boeing 747 связаны в том числе с тем фактом, что авиакомпании стали склоняться к приобретению менее вместительных самолетов, что заставляет производителей по всему миру менять свои планы. В частности, Airbus ранее заявлял о планах в два раза сократить производство лайнера А-380.

В соответствии с финансовым отчетом Boeing, чистый убыток авиастроительной корпорации во втором квартале 2016 года составил 234 млн. долларов США против прибыли в 1,11 млрд. долларов за апрель-июнь 2015 года. Среди причин убытков называются потери от переклассификации расходов на разработку и исследования по программе Boeing 787, а также потери, связанные с реализацией авиатанкеров KC-46.

Отметим, что корпорация Boeing выпускает самолет модели 747 с 1970 года. За все это время было произведено более 1500 лайнеров, которые закупали как американские авиакомпании, так и зарубежные перевозчики. Пик продаж пришелся на 1970 год, когда Boeing продал 92 самолета этой модели.