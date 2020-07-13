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Беларусь планирует создать свой лоукостер

Беларусь планирует создать свой лоукостер Беларусь планирует создать собственную низкобюджетную авиакомпанию
Инфраструктура
13 июля 2020 г. 11:48
Беларусь планирует создать свой лоукостер

Беларусь планирует создать собственную низкобюджетную авиакомпанию. Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом  сообщил  министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

"Мы задумались о создании второй белорусской компании, более бюджетной. Для развития конкуренции и перевозок пассажиров", – сказал он в эфире телеканала СТВ.

По словам Авраменко, сейчас в первую очередь рассматривается гродненское направление – в частности, местный аэропорт. "Поэтому в ближайшее время мы будем принимать решение по развитию данного вида перевозок", – сообщил глава ведомства.

Он также уточнил, что в данном случае речь идет о создании белорусского лоукостера. При этом, по словам Авраменко, республика открыта для взаимодействия с зарубежными компаниями-лоукостерами.

Авраменко подчеркнул, что Беларусь сейчас активно приглашает иностранных лоукостеров для загрузки мощностей областных аэропортов.
 

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