Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Беларусь дополнительно обменяются разрешениями для автоперевозчиков. Такая договоренность достигнута на заседании в Баку азербайджанско-белорусской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам. Как сообщает Report, об этом заявили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Белорусскую делегацию возглавил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина, азербайджанскую - начальник Государственной службы автомобильного транспорта Министерства транспорта Эльнур Абдуллаев. Проанализировав состояние международных автомобильных перевозок между странами, стороны отметили положительные тенденции в развитии экономических отношений и выразили обоюдное желание укреплять и развивать существующие связи.

В нынешнем году белорусским перевозчикам для двусторонних перевозок и транзитного проезда было предоставлено 600 разрешений, для перевозок грузов в/из третьих стран - 150. Азербайджанские перевозчики получили 600 разрешений для двусторонних перевозок и транзитного проезда и 100 разрешений для перевозок грузов в/из третьих стран.

Предварительная квота на 2016 год установлена в количестве 600 разрешений для двусторонних перевозок и транзитного проезда, 150 разрешений для перевозок грузов в/из третьих стран.

По инициативе белорусской стороны также детализировано содержание статьи 4 соглашения между правительствами Беларуси и Азербайджана о международном автомобильном сообщении. Стороны согласились, что одно разрешение для перевозок в/из третьих стран дает перевозчику право на перевозку грузов из третьего государства в пункт, расположенный на территории договаривающейся стороны, и из пункта, расположенного на территории договаривающейся стороны, в любое третье государство. Участники заседания также договорились об оперативном обмене информацией об изменениях в нормативных правовых актах по вопросам международных автомобильных перевозок.