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Бакинское транспортное агентство обратилось к болельщикам

Бакинское транспортное агентство обратилось к болельщикам Болельщикам, приобретшим билеты на игры чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в Баку, запрещен въезд на территорию Бакинского олимпийского стадиона на личных транспортных средствах. Для комфортной и безопасной перевозки болельщиков в день игры Бакинское
Инфраструктура
19 июня 2021 г. 15:59
Бакинское транспортное агентство обратилось к болельщикам
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Болельщикам, приобретшим билеты на игры чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в Баку, запрещен въезд на территорию Бакинского олимпийского стадиона на личных транспортных средствах. Для комфортной и безопасной перевозки болельщиков в день игры Бакинское транспортное агентство (BNA) организует перевозки по экспресс-маршрутам.

Об этом Report сообщили в BNA.

"С учетом этого, рекомендуем болельщикам не пользоваться личным транспортом при посещении стадиона. Некоторые болельщики паркуют автомобили в неразрешенных местах на улицах и проспектах в окрестностях БОС, что приводит к искусственному затору.

В целях комфортной перевозки пассажиров и для устранения потери времени транспортные средства, припаркованные на дорогах около БОС, в том числе на проезжей части, вторым рядом, на перекрестках, наземных пешеходных переходах, автобусных остановках, тротуарах, а также серьезно препятствующие участникам движения, будут эвакуированы на временную стоянку", - говорится в информации.

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