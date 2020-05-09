​Бакинское метро возобновило деятельность

В соответствии с планом поэтапного смягчения специального карантинного режима, применяемого на территории Азербайджанской Республики в связи с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19), и текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией, было принято решение о возобновлении деятельности Бакинского метрополитена с 9 мая.

Как передает Report, cтанции метро начали принимать пассажиров с 06:00.

В период пандемии Бакинский метрополитен должен осуществлять деятельность в соответствии с требованиями и правилами оперативного штаба, в том числе "методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте".

В то же время, вход в метро будет разрешен только для лиц, покинувших свои дома, отправив SMS для получения разрешения, для зарегистрированных на портале icaze.e-gov.az и граждан со служебными документами или справками о месте работы.

Пассажиры обязаны пользоваться медицинскими масками на территории станции метро и в поездах, а также соблюдать меры социального дистанцирования.