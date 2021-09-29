"Бакинский метрополитен" будет работать в обычном режиме в выходные дни

С 1 октября в Азербайджане возобновляется деятельность общественного транспорта, в том числе Бакинского метрополитена, в выходные дни, ограниченная в период пандемии.

С 1 октября в Азербайджане возобновляется деятельность общественного транспорта, в том числе Бакинского метрополитена, в выходные дни, ограниченная в период пандемии.

Как сообщили Report в Бакинском метрополитене, станции метрополитена будут открыты для пассажиров в обычном режиме - с 06:00 до 00:00.

Расписание движения поездов составлено в соответствии с графиком 2019 года. Интервал между поездами на участке "28 Мая - Ази Асланов" на красной ветке составит 2 минуты 30 секунд. Интервал движения составов между станциями "Ичеришехер" и "Дарнагюль" и в обратном направлении будет равен 5 минутам.

На фиолетовой ветке изменений в расписании поездов не будет.