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"Бакинский метрополитен" будет работать в обычном режиме в выходные дни

"Бакинский метрополитен" будет работать в обычном режиме в выходные дни С 1 октября в Азербайджане возобновляется деятельность общественного транспорта, в том числе Бакинского метрополитена, в выходные дни, ограниченная в период пандемии.
Инфраструктура
29 сентября 2021 г. 15:59
Бакинский метрополитен будет работать в обычном режиме в выходные дни

С 1 октября в Азербайджане возобновляется деятельность общественного транспорта, в том числе Бакинского метрополитена, в выходные дни, ограниченная в период пандемии.

Как сообщили Report в Бакинском метрополитене, станции метрополитена будут открыты для пассажиров в обычном режиме - с 06:00 до 00:00.

Расписание движения поездов составлено в соответствии с графиком 2019 года. Интервал между поездами на участке "28 Мая - Ази Асланов" на красной ветке составит 2 минуты 30 секунд. Интервал движения составов между станциями "Ичеришехер" и "Дарнагюль" и в обратном направлении будет равен 5 минутам.

На фиолетовой ветке изменений в расписании поездов не будет.

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Версия на английском языке Baku Metro to resume functioning on weekends
Версия на азербайджанском языке "Bakı Metropoliteni" həftəsonları adi rejimdə fəaliyyət göstərəcək

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