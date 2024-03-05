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Бакинский аэропорт увеличил частоту рейсов

Бакинский аэропорт увеличил частоту рейсов С марта текущего года значительно увеличена частота рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев по ряду популярных направлений.
Инфраструктура
5 марта 2024 г. 12:17
Бакинский аэропорт увеличил частоту рейсов

С марта текущего года значительно увеличена частота рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев по ряду популярных направлений.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, путешественники теперь смогут воспользоваться рейсами в европейские города, такие как Прага, Париж, Вена и Барселона, 3 раза в неделю.

Рейсы в Милан, Астану, Алматы, Новосибирск и Джидду выполняются 5 раз в неделю, в число направлений с увеличенной частотой полетов входят Актау и Дели.

Из бакинского аэропорта можно 6 раз в неделю отправиться в лондонские аэропорты Хитроу и Гатвик, что дает пассажирам больше возможностей для гибкого планирования и выбора удобного времени вылета.

Полеты в страны Центральной Азии осуществляют авиакомпании AZAL, Uzbekistan Airways, FlyArystan и Air Аstana. Полеты в Европу же выполняют AZAL, LOT Airlines, Wizz Air, Wizz Air Malta, Lufthansa и другие авиаперевозчики.

Учитывая, что перед предстоящими праздниками спрос на авиаперевозки увеличится, Международный аэропорт Гейдар Алиев рекомендует пассажирам планировать свои поездки заранее, чтобы обеспечить более широкий выбор маршрутов.

Забронировать авиабилеты на любое направление можно на официальном сайте соответствующих авиаперевозчиков.

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Версия на азербайджанском языке Artan uçuş tezlikləri: Bakı hava limanı daha çox səyahət imkanları təqdim edir

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