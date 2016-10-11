"Азрустранс" приступил к первым транзитным перевозкам

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Учрежденное на днях Азербайджаном и Россией совместное предприятие "Азрустранс" начало поставки транзитного зерна из Казахстана в Грузию через территорию Азербайджана.

Об этом заявил Report гендиректор компании Джавид Гулиев.

"Сейчас нашей основной целью является привлечение максимального количества транзитных грузов через Азербайджан и обеспечение их перевозок. Мы также планируем увеличить объем грузоперевозок", - отметил Дж.Гулиев.

Дж.Гулиев подчеркнул, что в настоящее время у поставщиков сформировалась традиция морских перевозок, и все вовлеченные в эту сферу страны и компании имеют свои интересы: "У нас нет необходимой инфраструктуры ни с Ираном, ни с Россией для прямого транзитного выхода. Азербайджан только развивается как транзитная страна. Необходимо время для реализации всех этих планов в ближайшей перспективе".