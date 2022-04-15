В АЖД рассказали о ходе строительства железной дороги Горадиз-Агбанд

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обнародовало информацию о ситуации со строительством железной дороги Горадиз-Агбанд.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обнародовало информацию о ходе строительства железной дороги Горадиз-Агбанд.

Как сообщили Report в АЖД, проектирование и строительство ж/д ветки, а также технический контроль осуществляют азербайджанские и турецкие компании.

Протяженность железнодорожной линии, измеряемая по оси, составляет 110,4 км. В рамках проекта планируется построить 9 станций. Строительные работы на железнодорожной линии ведутся параллельно с процессом разминирования, и к настоящему времени расчищено 82 км территории.

Строительные работы проводятся в три этапа.

Первый этап занимает площадь в 30 км и охватывает станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу и Солтанлы. На этом этапе выполнено 89% от общего объема.

Второй этап работ выполняется на участке от 30 км до 85 км и включает станции Солтанлы, Гумлаг, Хакари и Миндживан. Завершено в общей сложности 17% работ на данном этапе.

Третий этап охватывает участок 85-110,4 км между станциями Миндживан, Бартаз и Агбенд. Ведется подготовка к очистке территории от мин.

Реализацию проекта, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 14 февраля прошлого года, планируется завершить в 2023 году.