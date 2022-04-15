О нас
Аудио новости

В АЖД рассказали о ходе строительства железной дороги Горадиз-Агбанд

В АЖД рассказали о ходе строительства железной дороги Горадиз-Агбанд ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обнародовало информацию о ситуации со строительством железной дороги Горадиз-Агбанд.
Инфраструктура
15 апреля 2022 г. 09:41
В АЖД рассказали о ходе строительства железной дороги Горадиз-Агбанд

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обнародовало информацию о ходе строительства железной дороги Горадиз-Агбанд.

Как сообщили Report в АЖД, проектирование и строительство ж/д ветки, а также технический контроль осуществляют азербайджанские и турецкие компании.

Протяженность железнодорожной линии, измеряемая по оси, составляет 110,4 км. В рамках проекта планируется построить 9 станций. Строительные работы на железнодорожной линии ведутся параллельно с процессом разминирования, и к настоящему времени расчищено 82 км территории.

Строительные работы проводятся в три этапа.

Первый этап занимает площадь в 30 км и охватывает станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу и Солтанлы. На этом этапе выполнено 89% от общего объема.

Второй этап работ выполняется на участке от 30 км до 85 км и включает станции Солтанлы, Гумлаг, Хакари и Миндживан. Завершено в общей сложности 17% работ на данном этапе.

Третий этап охватывает участок 85-110,4 км между станциями Миндживан, Бартаз и Агбенд. Ведется подготовка к очистке территории от мин.

Реализацию проекта, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 14 февраля прошлого года, планируется завершить в 2023 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin inşası ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

Самое важное

Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
14 апреля 2022 г. 19:40
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
Фото50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
14 апреля 2022 г. 18:32
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
Отменено требование ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан
14 апреля 2022 г. 13:02
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
Anglo Asian Mining сократил добычу золото, нарастил производство серебра
14 апреля 2022 г. 12:48
Камнепад заблокировал движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж
Камнепад заблокировал движение на дороге Исмаиллы-Лахыдж
14 апреля 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi