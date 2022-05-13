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АЖД: Азербайджан получил заказ на транзитные грузоперевозки объемом более 5 млн тонн

АЖД: Азербайджан получил заказ на транзитные грузоперевозки объемом более 5 млн тонн В рамках заседания Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), состоявшегося 9-10 мая в столице Турции Анкаре, был выдан заказ на транзитную перевозку 5 млн 350 тысяч тонн грузов через Азербайджан.
Инфраструктура
13 мая 2022 г. 10:52
АЖД: Азербайджан получил заказ на транзитные грузоперевозки объемом более 5 млн тонн

В рамках заседания Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), состоявшегося 9-10 мая в столице Турции Анкаре, был выдан заказ на транзитную перевозку 5 млн 350 тысяч тонн грузов через Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил начальник департамента грузоперевозок ЗАО” Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Эмиль Ахмедов.

По его словам, уже перевезено 831 тыс. тонн грузов: "На фоне российско-украинской войны перевозки по железным дорогам страны значительно возросли. Рост наблюдается в основном по грузам, перевозимым в транзитном режиме. Если за 4 месяца 2021 года компания перевезла 5 млн 340 тысяч тонн грузов, то за 4 месяца 2022 года - 5 млн 976 тысяч тонн. А это означает перевозку дополнительных 636 тысяч тонн. Только в транзитном режиме нам удалось перевезти более 535 тысяч тонн груза”.

Напомним, что в рамках заседания Транскаспийского международного транспортного маршрута была обсуждена стратегия развития коридора, объем грузоперевозок, маркетинговый план и тарифная политика на 2022 год. Ожидается, что в этом году объем перевозок по коридору увеличится в 6 раз.

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways: Baku receives order for cargo transit of over 5M tons
Версия на азербайджанском языке ADY: "Azərbaycan 5 milyon tondan çox tranzit yük daşımaları sifarişi alıb"

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