"Азерсу": Cитуация с водоснабжением в стране стабильна

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "В настоящее время в Азербайджане ситуация с водоснабжением стабильна. Вода поступает в полном объеме из реки Кура, Джейранбатанского водохранилища, водопровода Огуз-Габала".

Об этом сообщил Reportглава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, сегодня утром обеспечено водоснабжение столицы:

"Мы восстановили водоснабжение Ясамальского, Наримановского, Сабаильского, Насиминского, Сураханского и Сабунчинского районов. Однако давление может быть низким. Полная стабильность будет достигнута во второй половине дня. Завтра мы планируем полностью восстановить работу. Водоснабжение сегодня намного лучше, чем вчера. Мы стараемся обеспечить подачу воду в поселки Старый Гюнешли и Новый Гюнешли, и оставшиеся без воды части Бинагадинского района".