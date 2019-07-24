Азербайджан начал переговоры по новому кредиту от Всемирного банка

Транспортная миссия Группы Всемирного банка (ВБ) прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Report, миссия во главе с Айменом Ахмедом Османом Али проводит переговоры в Баку с начала этой недели.

Миссия, которая отбудет из Баку 25 июля, провела встречи в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и других соответствующих структурах.

Основной темой переговоров является выделение кредита на реконструкцию железнодорожной линии от Баку до юга Азербайджана. В настоящее время согласуется сумма и другие условия кредита.

Ранее председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов заявлял, что рассматривается возможность привлечения кредита от ВБ для реконструкции части железной дороги Баку-Астара-граница с Ираном.

По словам Гурбанова, часть средств на реконструкцию планируется направить из госбюджета. Всего, как отметил глава ведомства, реконструкция затронет 243 километра дорог и позволит расширить ее, сделав двухлинейной.

Также, совместно с иностранными компаниями, сейчас ведутся работы по проектированию нового участка железной дороги Баку-Астара на территории Лянкаранского района страны, добавил он. Проектирование завершится до конца 2019 года.

Напомним, что правительство привлекло 450 млн долларов у Азиатского банка развития (АБР) для реконструкции железной дороги Баку-Ялама-Баку.