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Азербайджан эвакуировал из Турции 212 граждан

Азербайджан эвакуировал из Турции 212 граждан

7 мая азербайджанская национальная авиакомпания выполнила два чартерных рейса из Стамбула в Баку. Этими рейсами в Баку были доставлены 212 граждан Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии". 

Было отмечено, что на этой неделе авиакомпания AZAL выполнила еще один чартерный рейс из Москвы в Баку и доставила на родину 169 наших соотечественников.

Все прибывшие в страну пассажиры были помещены на карантин.

Отметим, что авиакомпания AZAL осуществляет чартерные рейсы по возвращению наших соотечественников на родину в соответствии с планом, установленным Оперативным штабом при Кабинете министров.

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