​Азербайджанский бизнес-оператор увеличил трафик

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Бизнес-оператор Silk Way Business Aviation за 10 месяцев 2015 года увеличил трафик на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольший рост был зафиксирован в первом полугодии. Как сообщает Report со ссылкой на BizavNews, в этот период количество авиарейсов увеличилось на 20%. Несмотря на мировой кризис, затронувший в том числе и деловую авиацию, авиакомпании Silk Way Business Aviation удалось сохранить темпы развития и по итогам года ожидается положительная статистика.

Отметим, что в июне оператор получил второй ультрадальний бизнес-джет Gulfstream G650. В июле на компанию легла основная нагрузка по обслуживанию рейсов деловой авиации первых в истории Европейских Игр, которые прошли в Баку. В 2016 году в Баку ожидается ряд крупных мероприятий, включая соревнования Гран-при Европы "Формулы-1", а весной 2017 года в Азербайджане пройдут IV Исламские игры солидарности. На всех мероприятиях ожидается увеличения бизнес-трафика и компания вновь будет задействована в качестве главного провайдера по обслуживанию рейсов деловой авиации.

Отметим, что в 2014 году оператор увеличил трафик на 30% за счет эксплуатации двух новых суперсредних бизнес-джетов Gulfstream G280. Наиболее популярные направления из Баку – Москва, Лондон, Дубай и Стамбул. Компания также представлена в аэропортах Гянджи, Нахчывана, Лянкярана и Закатал.