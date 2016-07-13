​Азербайджан ведет переговоры с ведущими авиастроительными компаниями

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация во главе с президентом ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Джахангиром Аскеровым приняла участие в Международном аэрокосмическом салоне Farnborough Airshow - 2016 в Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, в рамках мероприятия азербайджанская сторона провела переговоры с такими крупными авиастроительными компаниями как Boeing, "Ильюшин", "Антонов" и др.

На встрече со старшим вице-президентом Boeing Мартином Бентроттом и директором по продажам корпорации Сердаром Гюрзем была обсуждена возможность поставки в 2018-2020 годах десяти самолетов Boeing 737 MAX. Одновременно на встрече был обсужден вопрос финансирования данного проекта.

В этот же день состоялся третий раунд переговоров с главой Совета Корпорации "Украинская авиастроительная компания" Михаилом Гвоздевым и президентом ГП "Антонов" Александром Коцюбой по проекту организации производства и технического обслуживания транспортных самолетов Ан-178 на территории Азербайджана.

Также были проведены переговоры между президентом ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" Джахангиром Аскеровым и Генеральным директором ОАО "Ильюшин Финанс Ко." Александром Рубцовым по вопросу передачи в лизинг самолетов МС-21. Отметим, что стороны в июне подписали меморандум о намерениях на передачу в лизинг десяти новых среднемагистральных самолетов МС-21. Поставка запланирована на 2019-2020 годы.

На этой встрече был подписан контракт на поставку в финансовый лизинг крупнейшего в мире серийного грузового самолета Ан-124-100 (Руслан). Соглашение при участии Джахангира Аскерова и президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря подписали Президент Silk Way Holding 3аур Ахундов и Генеральный директор ОАО "Ильюшин Финанс Ко." Александр Рубцов.

"Приобретение самолета Ан-124-100 (Руслан) станет новым этапом развития гражданской авиации Азербайджана, позволит нарастить конкурентное преимущество и укрепить позиции нашей страны на мировом рынке грузовых авиаперевозок. В течение последних 10 лет мы превратили Международный аэропорт имени Гейдара Алиева в крупный транспортный узел (хаб) грузовых авиаперевозок. Сегодня гражданская авиация Азербайджана заявила себя как официальный авиаперевозчик проекта Великий Шелковый путь, соединяющий Восток и Запад. Мы прилагаем все усилия, чтобы добиться тех же успехов и в сфере пассажирских перевозок", - сказал Джахангир Аскеров.