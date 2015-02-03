Азербайджан увеличивает закупку самосвалов

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В марте ожидается отправка 10 единиц самосвалов "БелАЗ" для Азербайджанского сталелитейного комплекса с целью их эксплуатации на Дашкесанском горно-обогатительном комбинате комплекса. Об этом Report сообщили в посольстве Беларуси в Азербайджане.

Согласно информации, вчера в Азербайджан прибыла делегация официальных представителей "БелАЗ" и "Беларусбанка", участвующего в финансировании данного проекта.

В посольстве отметили, что в настоящее время стороны обсуждают дальнейшие шаги в направлении создания в Дашкесане сервисного центра "БелАЗ". Кроме того, согласно информации, ведется работа по подготовке азербайджанских кадров в Беларуси, которые будут эксплуатировать приобретенную технику.

"По мере увеличения добычи, число поставок самосвалов может вырасти", - заявили в посольстве.

Напомним, что в августе 2014 года Белорусский автозавод осуществил поставку в Азербайджан двух карьерных самосвалов "БелАз-75131" грузоподъемностью 130 тонн и 10 карьерных самосвалов "БелАЗ-7547" грузоподъемностью 45 тонн. Это первая поставка карьерных самосвалов грузоподъемностью свыше 90 тонн в Азербайджан среди мировых производителей.