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    Азербайджан станет связующей точкой между воздушными пространствами Европы и Азии

    Соответствующее соглашение подписали ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» и французская компания Thales

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Международном аэропорту Гейдар Алиев будет построен Центр Оптимизации Воздушного Пространства - Azerbaijan Airspace Supervision  & Efficiency Centre (ASEC). 

    Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", соответствующее соглашение подписали "Азербайджанские Авиалинии" и французская компания Thales.

    Проект будет реализован в рамках внедрения систем по обслуживанию воздушного движения (ATM) и организации потока воздушного движения (AFTM) в сотрудничестве с организацией Евроконтроль (Eurocontrol).

    Центр Оптимизации Воздушного Пространства в Международном аэропорту Гейдар Алиев станет ключевым центром планирования потоков воздушного движения между европейским Центром Управления Воздушных Потоков, расположенным в Брюсселе (CFMU), и Центром Управления Воздушных Потоков, расположенным в Сингапуре.

    Отметим, что быстрый темп азиатских и китайских рынков, а также стратегическое расположение Азербайджана способствует увеличению как внутренних, так и транзитных маршрутов, в связи с чем в нашей стране отводится важная роль в организации воздушных потоков во всем регионе. В свою очередь, "бесшовная" реализация требований глобального аэронавигационного плана ИКАО благоприятно отразится на росте потоков воздушного движения в будущем.

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