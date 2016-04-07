​Азербайджан и Всемирный банк подписали новое кредитное соглашение

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ ОАО "Азеравтойол" и Всемирный банк (ВБ) подписали кредитное соглашение по дополнительному финансированию 3-го проекта магистральных автомобильных дорог. На предшествовавшей церемонии подписания встрече приняли участие председатель ОАО "Азеравтойол" Салех Мамедов, менеджер Всемирного банка по Азербайджану Лариса Лещенко, представители Кабинета министров, а также ответственные лица ОАО и банка.

Как передает Report, кредитное соглашение подписали председатель "Азеравтойол" С.Мамедов и менеджер ВБ по стране Л.Лещенко.

В рамках соглашения предусмотрено выделение кредита в объеме 140 млн. долларов США. Доля правительства Азербайджана в проекте составит 43,5 млн. долларов.

Кредитные средства будут направлены на поддержку эксплуатации магистральных дорог, управление проектом и институциональную поддержку, а также строительство магистральной дороги.