​Азербайджан и Всемирная таможенная организация подписали два документа

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) и Всемирная таможенная организация (ВТО) подписали меморандум о взаимопонимании относительно использования кинологического центра ГТК в качестве регионального кинологического центра ВТО, а академия Госкомитета и департамент таможни и акцизов Университета Мюнстер (Германия) подписали план деятельности о сотрудничестве в сфере науки и образования.

Как сообщает Report, сегодня состоится официальное открытие Бакинского регионального кинологического центра обучения ВТО, а также стартуют V соревнования по многоборью на первенство в кинологических структурах таможенных служб стран СНГ.

Завтра, 8 сентября, пройдет 10-я ежегодная конференция PICARD (программа по партнерству в сфере таможенных академических исследований и развития).

На церемонии открытия примут участие заместитель премьер-министра Абид Шарифов, председатель ГТК Айдын Алиев, генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия и заместитель председателя Таможенной службы Кореи Дон-Хьюнг Ли.

Отметим, что сегодня, до подписания документов, председатель ГТК А.Алиев принял генерального секретаря ВТО Кунио Микурию. А.Алиев пригласил гостя принять участие в выпуске Таможенной академии в следующем году в Баку.

К.Микурия в свою очередь напомнил прошлогоднюю встречу с президентом страны и высоко оценил доверие государства к таможенной службе: "После подписания документа кинологический центр в вашей стране станет 8-м региональным центром обучения ВТО. Я также признателен за проведение завтрашней конференции".

"Мы подарили собак, прошедших обучение в Азербайджане, Молдове, Турции, Того, Монголии, Афганистану и другим странам. Сегодня мы представим двух собак делегации Габона", - сообщил А.Алиев.