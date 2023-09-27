О нас

Азербайджан и Узбекистан при автоперевозках будут обмениваться разрешительными бланками

Азербайджан и Узбекистан при автоперевозках будут обмениваться разрешительными бланками Узбекистан и Азербайджан будут обмениваться дополнительными бланками разрешений.
Инфраструктура
27 сентября 2023 г. 10:11
Азербайджан и Узбекистан при автоперевозках будут обмениваться разрешительными бланками

Узбекистан и Азербайджан будут обмениваться дополнительными бланками разрешений.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает Минтранспорта страны.

Соответствующая договоренность была достигнута на заседании узбекско-азербайджанской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам, прошедшем в формате онлайн.

Участники обсудили нынешнее состояния международных автомобильных перевозок между двумя государствами, проблемы, с которыми сталкиваются национальные перевозчики двух стран и пути их решения, пересмотрели квоту на вычет разрешительных бланков.

"На совещании определен обмен дополнительными бланками двусторонних разрешений на 2023 год и квота видов разрешительных документов, подлежащих обмену в 2024 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 2024 года появятся три вида разрешительных документов между странами - транзитные, двусторонние и трехсторонние.

Также Минтранспорта обратился к национальным перевозчикам, чтобы они учитывали нововведения в своей деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Uzbekistan to exchange permit forms for road transportation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan avtomobil daşımaları üçün icazə blanklarını dəyişdirəcəklər

Экслюзивные новости

Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
21 сентября 2023 г. 17:19
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
21 сентября 2023 г. 17:02
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
21 сентября 2023 г. 15:56
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
21 сентября 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi