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    Азербайджан и Иран обсудят вопросы синхронизации железнодорожных систем двух стран

    Состоится встреча министра экономики и промышленности Азербайджана и министра связи и информационных технологий Ирана

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 2 октября в Астаре состоится встреча министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева и министра связи и информационных технологий Ирана Махмуда Ваези. Об этом Report сообщил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

    На встрече будут обсуждены текущее состояние азербайджано-иранских отношений, а также вопросы синхронизации железной дороги Казвин-Решт-Астара и железнодорожной системы Азербайджана.

    Отметим, что Ш.Мустафаев и М.Ваези являются сопредседателями межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Иран.

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