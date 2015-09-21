Азербайджан и Иран обсудят вопросы синхронизации железнодорожных систем двух стран

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 2 октября в Астаре состоится встреча министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева и министра связи и информационных технологий Ирана Махмуда Ваези. Об этом Report сообщил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

На встрече будут обсуждены текущее состояние азербайджано-иранских отношений, а также вопросы синхронизации железной дороги Казвин-Решт-Астара и железнодорожной системы Азербайджана.

Отметим, что Ш.Мустафаев и М.Ваези являются сопредседателями межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Иран.