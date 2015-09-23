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    ​AZAL увеличил допустимый вес ручной клади

    Максимально допустимый вес увеличен до 15 килограммов

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) увеличили на всех своих авиарейсах допустимый вес ручной клади.

    Как сообщили Report в авиакомпании, отныне пассажиры эконом-класса могут брать с собой до восьми килограммов вещей, а клиенты бизнес-класса – до 15 килограммов. Ранее максимальный вес ручной клади был ограничен пятью килограммами.

    Отметим, что габариты ручной клади на рейсах AZAL не должны превышать 55x35x20 сантиметров.

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