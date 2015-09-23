​AZAL увеличил допустимый вес ручной клади

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) увеличили на всех своих авиарейсах допустимый вес ручной клади.

Как сообщили Report в авиакомпании, отныне пассажиры эконом-класса могут брать с собой до восьми килограммов вещей, а клиенты бизнес-класса – до 15 килограммов. Ранее максимальный вес ручной клади был ограничен пятью килограммами.

Отметим, что габариты ручной клади на рейсах AZAL не должны превышать 55x35x20 сантиметров.