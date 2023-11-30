О нас

AZAL предлагает скидки на билеты между Баку и Пекином

AZAL предлагает скидки на билеты между Баку и Пекином Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил специальную акцию на рейсы между Баку и Пекином.
Инфраструктура
30 ноября 2023 г. 09:55
AZAL предлагает скидки на билеты между Баку и Пекином

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил специальную акцию на рейсы между Баку и Пекином.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, в рамках акции стоимость авиабилетов по маршруту Баку-Пекин-Баку начинается от 699 манатов.

Авиабилеты на рейсы по направлению Пекин-Баку-Пекин доступны по цене от 455 долларов США.

Скидочные авиабилеты по данным направлениям можно приобрести с 30 ноября по 14 декабря 2023 года.

Рейсы между Баку и Пекином начнут выполняться с 19 декабря дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и аккредитованных агентствах Azerbaijan Airlines.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке AZAL offers discounts on tickets between Baku and Beijing
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Pekin istiqamətində endirimli biletlər təklif edir

Другие новости из категории

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки
30 ноября 2023 г. 08:29
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
На трассе Баку-Сумгайыт появится еще одна выделенная для автобусов полоса
ФотоНа трассе Баку-Сумгайыт появится еще одна выделенная для автобусов полоса
29 ноября 2023 г. 18:40
В Баку 90% строительных работ выполнено частными фирмами за 10 месяцев этого года
В Баку 90% строительных работ выполнено частными фирмами за 10 месяцев этого года
29 ноября 2023 г. 16:50
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Бакинский метрополитен приблизился к историческому рекорду по перевозкам пассажиров
Бакинский метрополитен приблизился к историческому рекорду по перевозкам пассажиров
29 ноября 2023 г. 11:37
В бакинском метро введены в эксплуатацию устройства для перевозки инвалидов-колясочников
В бакинском метро введены в эксплуатацию устройства для перевозки инвалидов-колясочников
29 ноября 2023 г. 09:25
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
29 ноября 2023 г. 08:25
Азербайджан предложил оптимизировать цены и условия перевозок по Среднему коридору
ФотоАзербайджан предложил оптимизировать цены и условия перевозок по Среднему коридору
28 ноября 2023 г. 20:31
В торговом центре на Бакинском железнодорожном вокзале произошло задымление
В торговом центре на Бакинском железнодорожном вокзале произошло задымление
28 ноября 2023 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi