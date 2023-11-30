AZAL предлагает скидки на билеты между Баку и Пекином

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил специальную акцию на рейсы между Баку и Пекином.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил специальную акцию на рейсы между Баку и Пекином.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, в рамках акции стоимость авиабилетов по маршруту Баку-Пекин-Баку начинается от 699 манатов.

Авиабилеты на рейсы по направлению Пекин-Баку-Пекин доступны по цене от 455 долларов США.

Скидочные авиабилеты по данным направлениям можно приобрести с 30 ноября по 14 декабря 2023 года.

Рейсы между Баку и Пекином начнут выполняться с 19 декабря дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и аккредитованных агентствах Azerbaijan Airlines.