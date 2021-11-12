AZAL открывает рейсы из Баку в Алматы

12 ноября 2021 года, Баку – «Азербайджанские Авиалинии» с 19 ноября начинают выполнение специальных рейсов из Баку в Алматы и обратно.

«Азербайджанские Авиалинии» с 19 ноября начинают выполнение специальных рейсов из Баку в Алматы и обратно.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Полеты по маршруту Баку-Алматы будут осуществляться авиакомпанией еженедельно - по пятницам на воздушном судне Airbus A319, обратно - по субботам.

Полное расписание доступно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az . Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте перевозчика, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, путешествующие в Казахстан, могут ознакомиться с правилами въезда в эту страну по следующей ссылке .

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.