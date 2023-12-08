AZAL может начать полеты в три города Ирака

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) может начать полеты в три иракских города - Багдад, Эрбиль и Басра.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) может начать полеты в три иракских города - Багдад, Эрбиль и Басра.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в Ирак мы встретились с министром транспорта этой страны Раззаком Мухайбасом Аль-Садави. В ходе встречи было обсуждено развитие сотрудничества между двумя странами в области международных грузовых и автомобильных перевозок. Мы рассмотрели вопрос относительно осуществления с этого месяца "Азербайджанскими авиалиниями" рейсов из Баку в Багдад и Эрбиль, а с апреля следующего года - раз в неделю в Басру", - говорится в публикации.