О нас

AZAL может начать полеты в три города Ирака

AZAL может начать полеты в три города Ирака ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) может начать полеты в три иракских города - Багдад, Эрбиль и Басра.
Инфраструктура
8 декабря 2023 г. 09:21
AZAL может начать полеты в три города Ирака

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) может начать полеты в три иракских города - Багдад, Эрбиль и Басра.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в Ирак мы встретились с министром транспорта этой страны Раззаком Мухайбасом Аль-Садави. В ходе встречи было обсуждено развитие сотрудничества между двумя странами в области международных грузовых и автомобильных перевозок. Мы рассмотрели вопрос относительно осуществления с этого месяца "Азербайджанскими авиалиниями" рейсов из Баку в Багдад и Эрбиль, а с апреля следующего года - раз в неделю в Басру", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке AZAL may begin flights to three cities in Iraq
Версия на азербайджанском языке AZAL İraqın 3 şəhərinə uçuşlara başlaya bilər

Другие новости из категории

AZAL будет выполнять рейсы между Баку и Дохой
AZAL будет выполнять рейсы между Баку и Дохой
8 декабря 2023 г. 09:55
Азербайджанские компании могут принять участие в строительных проектах в Ираке
ФотоАзербайджанские компании могут принять участие в строительных проектах в Ираке
8 декабря 2023 г. 09:38
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки
8 декабря 2023 г. 08:37
Итальянский сайт: Потенциал Среднего коридора до сих пор остается неиспользованным
Итальянский сайт: Потенциал Среднего коридора до сих пор остается неиспользованным
7 декабря 2023 г. 18:54
Пассажиропоток Бакинского аэропорта за 11 месяцев этого года превысил 5,3 млн человек
Пассажиропоток Бакинского аэропорта за 11 месяцев этого года превысил 5,3 млн человек
7 декабря 2023 г. 17:00
Посол: Польское ведущее архитектурное бюро участвует в конкурсе на строительство концертного зала в Шуше
Посол: Польское ведущее архитектурное бюро участвует в конкурсе на строительство концертного зала в Шуше
7 декабря 2023 г. 16:46
Грузооборот железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Китаем значительно вырос
ФотоГрузооборот железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Китаем значительно вырос
7 декабря 2023 г. 15:57
Землетрясение не нанесло ущерб дорожной инфраструктуре Азербайджана
Землетрясение не нанесло ущерб дорожной инфраструктуре Азербайджана
7 декабря 2023 г. 15:52
AZAL: Землетрясение не повлияло на регулярность авиаполетов
AZAL: Землетрясение не повлияло на регулярность авиаполетов
7 декабря 2023 г. 12:12
Землетрясение не повлияло на работу Бакинского метрополитена
Землетрясение не повлияло на работу Бакинского метрополитена
7 декабря 2023 г. 09:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi