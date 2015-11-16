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    ​Авиарейс Тегеран-Баку отложен

    На самолете возникли технические проблемы

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Отложен утренний авирейс J2 006 из Тегерана (Иран) в Баку.

    Как сообщили Report в бакинском представительстве "Иранских авиалиний", авиарейс отложен из-за возникших на самолете технических проблем.

    В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, в свою очередь, отметили, что назначенный на сегодня в 04:30 рейс по маршруту Тегеран-Баку будет выполнен завтра по тому же графику.

    Отметим, что рейсы по маршруту Тегеран-Баку выполняются ежедневно. Самолет отбывает из Баку в 22:30, а в 02:35 вылетает в обратном направлении из Тегерана в Баку. Полет длится 1 час 15 минут.  

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