​Авиакомпания British Airways проводит новую акцию для азербайджанских туристов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Авиакомпания British Airways запустила новую весеннюю кампанию, которая даст возможность азербайджанским туристам путешествовать со скидками.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, авиабилеты со скидкой доступны для классов Club World и World Traveller. В рамках кампании туристы из Азербайджана получат возможность путешествовать до 30 июня 2015 года. Стоимость билетов начинается от 484 евро из Азербайджана в Великобританию и Европу, и от 674 евро в США и Канаду.

Кроме того, эксперты British Airways составили список лучших мест для отдыха родителей и детей во время весенних каникул.

По мнению экспертов, одними из лучших мест для отдыха во время весенних каникул в 2015 году являются Лос-Анджелес (Калифорния, США), Милан (Италия), Вашингтон (США), Торонто (Канада) и остров Джерси (Великобритания).

С графиком работы полетов British Airways в Лондон и другие города можно ознакомиться на сайте www.ba.com, где клиенты смогут найти самые низкие тарифы, а также забронировать, оплатить и пройти регистрацию на рейс в режиме онлайн.