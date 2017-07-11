Авиабилеты авиакомпании Buta Airways поступили в продажу

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начал работу официальный сайт низкобюджетной авиакомпании Buta Airways, на котором открылась продажа авиабилетов.

Как сообщает Report, сайт www.butaairways.az доступен на трех языках – азербайджанском, русском и английском.

Первый рейс авиакомпании запланирован на 1 сентября в Тбилиси.

На первом этапе авиакомпания будет выполнять полеты из Баку в Москву (аэропорт "Внуково"), Киев (аэропорт "Жуляны"), Анталию, Казань, Минеральные Воды, Тбилиси и Тегеран. С началом зимнего сезона (с 29 октября этого года) маршрутная сеть Buta Airways пополнится такими городами, как Стамбул (аэропорт "Сабиха Гекчен") и Санкт-Петербург.

Минимальный тариф по всем направлениям составляет всего 29 евро (в одну сторону). Будучи лоукостером, такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете на рейсах Buta Airways будет предлагать в качестве платных опций. Сводная информация по тарифам представлена на странице "Тарифы и услуги".

Авиабилеты, приобретенные по минимальному тарифу, не подлежат возврату и обмену. Подробнее об условии возврата и обмена авиабилетов можно ознакомиться на странице "Возврат и обмен авиабилетов".

На всех рейсах авиакомпании будут бесплатно предоставляться сендвичи и вода, горячее питание можно будет предварительно заказать во время покупки авиабилета. С меню можно ознакомиться на странице "Питание на борту". На борту самолета также можно будет приобрести различные напитки и холодные закуски.

На базе часто поступающих вопросов от пассажиров подготовлена страница "Вопросы и ответы".

Связаться с круглосуточным колцентром авиакомпании можно по телефону +994 (12) 493 14 14 (короткий номер для звонков из Азербайджана *0808 будет доступен со следующей недели), по e-mail callcenter@butaairways.az либо написав письмо через форму обратной связи на сайте.

Следить за новостями и обновлениями можно на страницах Buta Airways в социальных сетях:

facebook.com/ButaAirways

instagram.com/ButaAirways

twitter.com/ButaAirways

Отметим, что авиабилеты также доступны в кассах и официальных агентствах. Все оплаты производятся в местной валюте страны отправления по курсу Центрального банка на день оплаты.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.