Авария на проспекте Зии Бунъятова привела к образованию пробки

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на обоих направлениях проспекта Зии Бунъятова отмечается плотное движение автомобилей в результате произошедшего здесь дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Кроме того, на улице Юсифа Сафарова (в обоих направлениях), пересечении проспекта Нефтчиляр с улицей Юсифа Сафарова, Тбилисском проспекте, улице Короглу Рагимова, проспекте Бабека (в направлении центра), проспекте Гейдара Алиева (в направлении Центра Г.Алиева), улице Абдулвагаба Демирчизаде (напротив министерства образования), улице Ага Нейматуллы, улице Узеира Гаджибейли, улице Ниязи (в направлении м. "Ичери-шехер"), улице 28 Мая (в направлении улицы Рашида Бейбутова), улице Джафара Хандана и Бинагадинском шоссе также отмечается плотное движение автомобилей.