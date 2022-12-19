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ASCO разослал штормовое предупреждение судам на Каспии

ASCO разослал штормовое предупреждение судам на Каспии В связи с ветреной погодой ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) направило предупреждение всем судам, плавающим на Каспии.
Инфраструктура
19 декабря 2022 г. 13:52
ASCO разослал штормовое предупреждение судам на Каспии

В связи с сильным ветром ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) направило предупреждение всем судам, находящимся в Каспийском море.

Об этом Report сказал пресс-секретарь ASCO Мехман Мехдиев.

По его словам, судам поручено обеспечить меры безопасности в связи с ожидающейся непогодой.

Отметим, что с ночи 19 декабря до утра 21 декабря в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, временами с порывами до 25-30 м/с, в открытом море - до 33 м/с. Высота волн на Каспии составит 2-4 метра, местами до 6 метров.

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