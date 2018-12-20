Alstom поставил в Азербайджан первый грузовой локомотив

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Компания Alstom осуществила поставку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" первого из 40 грузовых локомотивов, эксплуатация которых будет осуществляться в региональном железнодорожном сообщении Баку-Тбилиси-Карс. Локомотив, произведенный на совместном предприятии ЭКЗ в Казахстане, прибыл в Баладжары после отправки из Астаны 7 декабря.

"Мы рады сотрудничеству с АЖД в качестве стратегического партнера и осуществлению поставки в Азербайджан первого грузового локомотива, который поможет удовлетворить растущую потребность в грузовых перевозках страны", - заявил управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии в Alstom Бернард Пелль.

Alstom в течение нескольких месяцев будет проводить валидационные испытания в инфраструктуре железных дорог Азербайджана.

Ассортимент локомотивов Alstom Prima охватывает все сегменты локомотивного рынка – от тяжеловесных, грузовых и пассажирских перевозок, до маневровых или путевых работ. AZ8A является тяжеловесным локомотивом Prima T8, разработанным для Азербайджана. Его конструкция основана на локомотивах KZ8A, которые в настоящее время эксплуатируются в Казахстане, но с учетом технических условий Азербайджанских железных дорог и соответствует нормам и требованиям ГОСТ. На сегодняшний день, начиная с 1990-х годов, продано более 3 тыс. локомотивов Prima (более 4,2 тыс. секций) по всему миру.

Локомотив Prima T8 имеет 8 осей и представляет собой один из самых мощных электровозов в мире. Эта модель, состоящая из двух секций, способна тянуть состав до 9 тыс.тонн и развивать скорость до 120 км/ч, мощность установленного двигателя при этом 8.8 мегаватт. AZ8A разработаны для эксплуатации при температуре от -25°C до +50°C. Благодаря своей модульной конструкции требует минимального технического обслуживания и отличается высоким уровнем надежности и низким уровнем стоимости жизненного цикла.

ЭКЗ – совместное предприятие компаний Alstom и Трансмашхолдинг ТМХ (Alstom 75%, ТМХ 25%), насчитывает 440 сотрудников и работает над поставками и техническим обслуживанием электровозов Prima, изготовленных по заказу КТЖ, национальной железнодорожной компании Казахстан, а также экспортных рынков, таких как Азербайджанская Республика. На сегодняшний день в эксплуатацию на казахстанские железные дороги сдано 50 грузовых локомотивов KZ8A и 20 пассажирских локомотивов KZ4AT.