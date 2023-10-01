Али Мангера: Искусственный интеллект можно использовать в строительстве в Карабахе

В Карабахском регионе Азербайджана можно использовать искусственный интеллект при проведении строительных работах.

В Карабахском регионе Азербайджана можно использовать искусственный интеллект при проведении строительных работах.

Как передает Report , об этом заявил архитектор и проектировщик Али Мангера на 2-м Национальном Градостроительном форуме на тему "Важность городской мобильности в управлении устойчивым городским развитием", который прошел в Баку в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023".

"Карабах - это очень специфический регион. Здесь имеются элементы древности, воспоминания, радости и печали людей. Поэтому сравнивать Карабах с другими местами неверно. Использование искусственного интеллекта в строительных работах в это регионе может показать интересные результаты", - добавил он.

Али Мангера подчеркнул, что Карабах является прекрасной возможностью для восстановления и реконструкции с использованием искусственного интеллекта: "Искусственный интеллект также может помочь нам отказаться от строительства однотипных зданий".