Air Astana временно приостановила ряд рейсов в города России

Air Astana временно приостановила ряд рейсов из Казахстана в города России.

Air Astana временно приостановила ряд рейсов из Казахстана в города России.

Как передает Report со ссылкой на Zakon.kz, об этом сообщили в авиакомпании.

"Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в/из Москву", - сказано в сообщении.

В авиакомпании заверили, что "Air Astana прилагает все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов. В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты в города России в начале следующей недели".